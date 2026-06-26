Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte schlagen auf Jugendliche ein

Ludwigsburg (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher bzw. Kinder hielt sich am Donnerstag (25.06.2026) gegen 21.10 Uhr in einer Parkanlage hinter der Bushaltestelle "Hallenbad" in der Schönaicher Straße in Böblingen auf. Völlig unvermittelt wurden sie von mehreren noch unbekannten Tätern angegangen, die auf drei Jungen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren einschlugen. Als einer der drei Teenager bereits am Boden lag, sollen die Täter auf ihn eingetreten haben. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Zwei der Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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