Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: Opel von Fahrbahn abgekommen - Vier verletzte und Totalschaden

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar derzeit gegen einen 18 Jahre alten Opel-Lenker. Der junge Mann fuhr am Mittwoch (24.06.2026) gegen 21:35 Uhr die Straße "Im Kleinfelde" in Gronau in Richtung Marbacher Straße entlang. Mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er kurz vor dem dortigen Kreisverkehr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und kollidierte mit einem Baum.

Im Fahrzeug befanden sich noch drei Mitfahrer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugenangaben zufolge soll der 18-Jährige bereits zuvor mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, weshalb die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Pkws sowie des Mobiltelefons und Führerscheins des 18-Jährigen anordnete.

Zeugen, die insbesondere zur Fahrweise des 18-Jährigen vor dem Unfall Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter der Tel.: 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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