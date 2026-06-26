Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim (BAB 8): Kollision zwischen Kleintransporter und Sattelzug hat Vollsperrung zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (26.06.2026) kam es gegen 03:25 Uhr auf der BAB 8 von Karlsruhe in Fahrtrichtung München, Höhe Rutesheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes-Benz Kleintransporter (Sprinter) und einem in einer Nothaltebucht geparkten Sattelzug eines 23-Jährigen, der in der Fahrerkabine seiner Zugmaschine nächtigte. Vor diesem Sattelzug parkten noch drei weitere Lkw bzw. Sattelzüge. Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr zuvor den rechten Fahrstreifen und kam aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Standstreifen und streifte zunächst das Heck eines zuletzt dort abgestellten Sattelzugs. Das Heck des betroffenen Aufliegers ragte dabei in den Standstreifen hinein. Im Verlauf fuhr der Sprinter an der linken Seitenwand des Aufliegers entlang und riss diese auf der gesamten Länge auf. Der Auflieger hatte Holz geladen. Der Sprinter passierte zwei dahinter parkende Lkw bzw. Sattelzüge, ehe er nochmals kurzzeitig mit dem ersten dort geparkten Lkw bzw. Sattelzug kollidierte. Schlussendlich kippte der Sprinter, der mit Meeresfrüchten beladen war, zur Seite und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen. Der 38-Jährige konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 23-Jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Vollsperrung der Richtungsfahrbahnen nach München. Gegen 04:48 Uhr konnte der linke Fahrstreifen in Richtung München wieder freigegeben werden. Derzeit sind der mittlere und rechte Fahrstreifen noch gesperrt. Zur Bergung kommen neben dem Abschleppdienst auch ein Bergemanager sowie ein Havariekommissar zum Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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