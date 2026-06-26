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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Radfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 36 Jahre alter Pedelec-Lenker am frühen Freitag (26.06.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 00.40 Uhr auf einem Radweg bei Schönaich mit einem Reh kollidiert war.

Der 36-Jährige fuhr auf dem parallel zur Kreisstraße 1057 verlaufenden Radweg von Böblingen kommend in Richtung Schönaich, als das Reh plötzlich aus dem hohen Gras des Grünstreifens heraus den Radweg querte. Das Tier touchierte das Vorderrad des Pedelecs und rannte weiter in ein angrenzendes Waldstück, während der 36-Jährige bremste und schwer stürzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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