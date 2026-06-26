Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Täterin nahm am Donnerstag (25.06.2026) gegen 13.15 Uhr telefonisch Kontakt zu einer Seniorin aus Großbottwar auf und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Anruferin die Seniorin dazu, Angaben zur ihrer Bankkarte zu machen und diese kurz darauf einer ebenfalls noch unbekannten Frau auszuhändigen.

Die Abholerin hob kurze Zeit später einen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten in der Bachstraße in Großbottwar ab. Sie wird als etwa 30 Jahre alt und 170 cm groß mit rotbraunen Haaren beschrieben. Sie war dunkel gekleidet.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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