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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Einbrüche in Trier und Waldrach

Trier / Waldrach (ots)

Zwischen Dienstag, 19. Mai, 23 Uhr, und Mittwoch, 20. Mai, 5:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Hotels in der Ruwerer Straße in Trier. Die Täter entwendeten einen Tresor mitsamt Regalboden und flüchteten unerkannt.

In derselben Nacht, zwischen 18 Uhr und 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Waldrach in der Hermeskeiler Straße über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Blumengeschäft. Die Täter entwendeten Bargeld aus der Kasse und flüchteten unerkannt.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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