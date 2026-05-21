Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Russisch sprechende Betrüger - Polizei warnt und sucht Zeugen

Morbach / Idar-Oberstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 20. Mai, wurden der Polizei zwei Fälle von sog. Call-Center-Betrug gemeldet, bei denen russisch sprechende Täter gezielt russischsprachige Geschädigte kontaktierten.

Ein 75-Jähriger aus Morbach übergab am Abend mehrere Tausend Euro an einen unbekannten Tatverdächtigen, nach dem die Betrüger, die sich als russische Polizisten ausgaben, am Telefon vorgaben, dass die Tochter des Mannes in Russland einen schweren Unfall verursacht habe und nun eine Kaution gezahlt werden müsste um eine Haftstrafe abzuwenden. Der zweite Fall ereignete sich in Idar-Oberstein. Hier übergab ein79-Jähriger ebenfalls Bargeld an einen Unbekannten Abholer, nach dem Betrüger ihm mit der gleichen Legende zur Zahlung einer Kaution bewegten. Die Person die in diesem Fall das Geld gegen 13:40 Uhr in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein entgegennahm, kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 20-30 Jahre alt - 165cm groß - schwarze Jacke - schwarze Hose - mitteleuropäisches Aussehen - sprach perfekt russisch

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 06781/5610 bei der Kriminalpolizei Idar-Oberstein zu melden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass auch im Umfeld der geschädigten Personen von Betrügern kontaktiert wurden, die Betrugsversuche aber rechtzeitig erkannten.

Schützen Sie Ihre Angehörigen vor betrügerischen Anrufen!

Wir haben auf unserer Homepage unter https://s.rlp.de/mLHYKze einen Flyer mit russischen Warnhinweisen veröffentlicht. Wenn Sie russischsprechende Senioren in Ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft haben, warnen Sie diese vor der aktuellen Betrugsmasche.

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