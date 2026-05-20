Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Raub in Igel

Trier (ots)

In den frühen Morgenstunden der vergangenen Nacht, am Mittwoch, 20. Mai, gegen 4 Uhr, brachen mindestens drei maskierte und dunkel gekleidete Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Secundinierstraße in Igel ein. Die Täter verschafften sich über ein gekipptes Fenster auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt zum Haus. Hier durchsuchten sie die Wohnräume und trafen schließlich auf die 69-jährige Bewohnerin. Die Täter, die sich in unbekannter Sprache verständigten, verletzten die Frau schwer und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Das Diebesgut ist aktuell noch unklar. Die 69-Jährige konnte nach der Flucht der Täter selbst den Notruf wählen und befindet sich aktuell in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens verdächtige Beobachtungen in der Secundinierstraße oder der näheren Umgebung gemacht haben. Wer hat möglicherweise auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat vielleicht etwas gehört? Hinweise nimmt die Polizei unter der Hinweisnummer 0651 983-43900 entgegen.

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