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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 55.000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen geschätzten Sachschaden von rund 55.000 Euro forderte ein Unfall am Donnerstag (25.06.2026) gegen 12.10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen. Ein 74 Jahre alter Ford Transit-Fahrer war in Richtung der Watzmannstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und gegen einen am Straßenrand abgestellten Mazda prallte. Durch den Zusammenstoß dürfte die Vorderachse des Ford Transit und die Hinterachse des Mazda gebrochen sein. Im weiteren Verlauf kollidierte der Ford Transit mit einen ebenfalls am Fahrbahnrand stehenden Opel Corsa, dessen Hinterachse ebenfalls brach, und letztlich noch mit einem Opel Astra, dessen Heck beschädigt wurde. Der Ford, der Mazda sowie der Opel Astra waren nicht mehr fahrbereit. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die die Fahrweise des Ford Transit-Lenkers vor dem Unfall beobachtet haben, und bittet diese sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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