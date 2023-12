Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Bäckerei in der Güntterstraße

Ludwigsburg (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten noch unbekannte Personen zwischen Sonntag, 12:30 Uhr und Mittwoch, 05:00 Uhr (24.-27.12.2023) in den Umkleideraum einer Bäckerei in der Güntterstraße in Marbach am Neckar. Sie hebelten Sie eine Tür auf, erhielten so Zutritt zum Verkaufsraum und versuchten dort vergeblich, zwei Kassen und eine verschlossene Schublade aufzubrechen. Mutmaßlich ohne Diebesgut verließen die Unbekannten das Gebäude anschließend wieder.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell