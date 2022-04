Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfall mit einer leichtverletzten Fahrerin

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte PKW-Fahrerin und insgesamt rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10:00 Uhr auf der Kreisstraße 1077 in Ehningen ereignete. Ein 82 Jahre alter Opel-Astra-Fahrer war auf der K 1077 aus Böblingen kommend in Richtung Ehningen unterwegs und wollte an der Autobahnanschlussstelle Ehningen nach links auf die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen abbiegen. An der dortigen Ampelanlage, welche zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war, übersah er beim Abbiegen mutmaßlich die ihm entgegenkommende Fahrerin eines Opel Corsa und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision. Die Corsa-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der PKW des 82-Jährigen kam durch die Wucht des Aufpralls auf einem Grünstreifen neben der Autobahnauffahrt zum Stehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell