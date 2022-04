Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht auf der Bundesstraße 10

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 im Bereich Schwieberdingen. Zwischen den beiden Anschlussstellen Schwieberdingen-West und Schwieberdingen-Mitte kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seiner Sattelzugmaschine zu weit nach links und streifte den entgegenkommenden BMW eines 48-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Am BMW entstand ein Unfallschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 in Verbindung zu setzen.

