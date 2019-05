Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 38-Jähriger greift Polizeibeamten nach häuslicher Gewalt an; Magstadt: "Rauchentwicklung mit Plastikgeruch beim Rathaus in Magstadt in Richtung Renningen"

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: 38-Jähriger greift Polizeibeamten nach häuslicher Gewalt an

Mit einem renitenten Zeitgenossen hatten es Polizeibeamte am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr in Sindelfingen zu tun. Die Ehefrau des 38-Jährigen hatte die Polizei verständigt, nachdem sie im Verlauf einer Auseinandersetzung von ihm geschlagen worden war. Nach Eintreffen der Polizisten wurde der 38-Jährige zusehends aggressiver und griff sie an. Er musste schließlich zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, erhielt er einen Wohnungsverweis. Er wird sich nun neben Körperverletzung auch wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten müssen.

Magstadt: "Rauchentwicklung mit Plastikgeruch beim Rathaus in Magstadt in Richtung Renningen"

So lautete am frühen Sonntagabend gegen 20:00 Uhr die Eingangsmeldung bei der Integrierten Leitstelle Böblingen, die auch an die Polizei weitergeleitete wurde. Neben einer Polizeistreife wurde auch die freiwillige Feuerwehr Magstadt und ein Rettungswagen alarmiert. Am Ort des vermeintlichen Geschehens stellte sich aber heraus, dass ein 30-Jähriger bei seinem Auto Öl nachgefüllt und das Öl am noch heißen Motor zu rauchen begonnen hatte.

