Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Lkr. Rottweil) Autofahrer übergibt Bargeld an sogenannte "Benzinbettler": Polizei warnt vor Betrugsmasche (04.08.2026)

Epfendorf (ots)

(Epfendorf / Lkr. Rottweil) Autofahrer übergibt Bargeld an sogenannte "Benzinbettler": Polizei warnt vor Betrugsmasche (04.08.2026)

Am Dienstagabend hat ein Autofahrer Bargeld an sogenannte "Benzinbettler" übergeben - die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche.

Gegen 20:45 Uhr stand ein Mann mit seinem Auto an einer Haltebucht in der Bösinger Straße und hielt vorbeifahrende Autofahrer an. Ein 31-jähriger Mann stoppte daraufhin sein Fahrzeug und ließ sich auf ein Gespräch sowie ein Tauschgeschäft mit dem sogenannten "Benzinbettler" ein. Um dem Mann in seiner angeblichen Notsituation zu helfen, hob der Geschädigte letztlich 500 Euro Bargeld ab und tauschte den Geldbetrag gegen 3.000 weißrussische Rubel. Erst im Nachhinein stellte er fest, dass die ausländischen Geldscheine wertlos waren.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Masche der sogenannten "Benzinbettler" hin. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einer Person am Straßenrand zum Anhalten aufgefordert werden. Halten Sie Abstand und schätzen Sie die Situation stets kritisch ein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und gehen Sie auch nicht auf die Aushändigung angeblicher Wertgegenstände als "Pfand" ein. Übergeben Sie kein Bargeld, keine Wertgegenstände oder gar Bankkarten.

Ansonsten gilt: Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen und verständigen Sie Ihre örtliche Polizei beziehungsweise wählen Sie unverzüglich den Polizei-Notruf 110.

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