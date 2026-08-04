Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Vermutlich berauschter 46-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aber mit Betäubungsmittel und Einhandmesser erwischt (03.08.2026)

Rottweil (ots)

Am Montagabend haben Polizeibeamte einen vermutlich berauschten Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aber mit Betäubungsmittel und Einhandmesser gestoppt.

Der 46-Jährige war gegen 20:45 Uhr mit seinem Fahrzeug am Kreisverkehr Neufraer Straße / Römerstraße unterwegs, wo ihn Polizeibeamte stoppten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Außerdem stellten die Polizisten Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des Mannes fest. Ein Drogenvortest bestätigte mit einem positiven Ergebnis auf Amphetamin den Verdacht. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten die Beamten beim 46-Jährigen eine Kleinstmenge vermeintlichen Betäubungsmittels auffinden. Zudem führte der Mann im Handschuhfach seines Wagens ein Einhandmesser mit sich. Beides wurde sichergestellt.

Der 46-Jährige muss sich nun neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten.

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