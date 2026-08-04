Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Einfahrt zur Notaufnahme - Sprinterfahrer übersieht Radfahrer (04.08.2026)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Mainaustraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Kurz nach 9 Uhr bog ein 55-Jähriger mit einem Sprinter von der Mainaustraße nach rechts in Richtung der Einfahrt zur Notaufnahme des Klinikums ab und übersah dabei einen auf dem Radweg in Richtung Stadt fahrenden 33-jährigen Radler. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Mann und verletzte sich. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

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