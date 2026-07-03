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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Mülltonnenbrand in Amern - Hinweise gesucht

Schwalmtal-Amern (ots)

In der vergangenen Nacht kam es kurz nach Mitternacht zu einem Mülltonnenbrand auf einem Waldweg in der Nähe der Straße Kockskamp in Amern. Ein Zeuge hörte zur genannten Zeit einen lauten Knall und bemerkte kurze Zeit später im Bereich des Kindergartens Rauch. Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (528)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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