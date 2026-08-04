Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Glasflasche gegen Eingangstür des Amtes für Gesundheit und Versorgung - rund 4.000 Euro Schaden (03.08.2026)

Radolfzell (ots)

Mutmaßlich in der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte die Eingangstür des Amtes für Gesundheit und Versorgung in der Scheffelstraße beschädigt. Die Randalierer warfen eine Weinflasche gegen die automatische Glasschiebetür des Gebäudes, die dadurch splitterte, jedoch nicht auseinanderbrach. Ein Betreten der Innenräume war nicht möglich. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von etwa 4.000 Euro liegen.

Möglicherweise handelte es sich um die gleichen Randalierer, die in derselben Nacht die Scheiben zweier Autos einschlugen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6326251).

Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell