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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte randalieren auf landwirtschaftlichem Betrieb (02./03.08.2026)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagabend haben Unbekannte auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs "In den Eizen" randaliert. Dabei beschädigten sie mehrere Wassertränken für Bienen und warfen Gläser mit Wachs und mehrere Wabenrahmen auf den Boden, so dass diese zerbrachen. Damit nicht genug wüteten die Täter auch noch in einem Gemüsebeet, aus dem sie Pflanzen einfach herausrissen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Randalierer nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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