Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 311

Lkr. Tuttlingen) 34-jähriger Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver und verletzt sich schwer (03.08.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 311 gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der 34-jährige Mann war gegen 16:45 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Triumph von Neuhausen ob Eck in Richtung Wehstetten unterwegs. Hierbei setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Autos sowie eines Sattelzuges an. Aufgrund von Gegenverkehr brach der Fahrer den Überholvorgang ab und wollte hinter dem Lastwagen wieder nach rechts einscheren. Dabei stieß er gegen das Heck des Aufliegers, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Während das Motorrad gegen die Leitplanke prallte, rutschte der 34-Jährige ohne Schutzkleidung unter der Schutzplanke hindurch und kam im Grünstreifen zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Fahrer in ein örtliches Krankenhaus.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei sperrte die B311 für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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