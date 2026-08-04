Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Wohnmobil entwendet - Polizei bittet um Hinweise (29.07./03.08.2026)

Engen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 29.07.2026, und Montag, 03.08.2026, haben Unbekannte ein Fahrzeug von einem Betriebshof einer Firma in der Jahnstraße entwendet. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugriff zu dem auf der Verkaufsfläche des Freizeitmobile Händlers abgestellten, nicht zugelassenen weiß/blauen Fiat Ducato Reisemobil im Wert von mehreren zehntausend Euro, das sie anschließend davonfuhren oder auf einem Anhänger mitnahmen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Freizeitmobile Gulde beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 mit dem Polizeiposten Engen in Verbindung zu setzen.

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