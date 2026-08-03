Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr Rottweil) Vorfahrtsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden (31.07.2026)

Dunningen, Lkr Rottweil (ots)

Am Freitag hat sich auf der Kreuzung Seedorfer Straße / Adlerstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist.

Ein 57-jähriger Renault-Fahrer kollidierte auf der Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda einer 27-Jährigen, die auf der Seedorfer Straße unterwegs war. Durch die Kollision prallte anschließend der Renault auf eine dortige Betonwand. Die Autofahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 20.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

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