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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkr. Rottweil) Fehler beim Überholen (02.08.2026)

Denkingen, Lkr. Rottweil (ots)

Ein Fehler beim Überholen hat am Sonntag auf der Landesstraße 433, kurz vor Denkingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 66-jähriger Motorradfahrer überholte zunächst ein Auto, beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, rutsche auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi einer 43-jährigen Frau. Zum Glück verletzte sich der 66-Jährige nur leicht und konnte durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1010
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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