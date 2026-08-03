Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Freibad Kiosk (30./31.07.2026)

Steißlingen (ots)

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in den Kiosk des Freibads in der Beurener Straße eingebrochen. Zwischen Mitternacht und 06.15 Uhr zerschnitten die Täter zunächst den Zaun um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Kiosks. Dort erbeuteten sie einen geringen Betrag Bargeld.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Freibads beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 1266 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell