Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrerin erheblich alkoholisiert - Absolute Fahruntüchtigkeit erreicht

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Erfurter Straße eine 36-jährige fahrender weise mit einem Mountainbike fest. Den Polizisten ist dabei nicht entgangen, dass die Fahrradfahrerin eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Folgerichtig überprüften sie die Fahrtüchtigkeit der Frau. Ein Atemalkoholtest ermittelte einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass sie absolut fahruntüchtig war. Um dieses im Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt nachweisen zu können, wurde eine Blutprobenentnahmen in einem Klinikum durchgeführt. Es bleibt das Gutachten abzuwarten, welches den Blutalkoholwert gerichtsfest ausweisen wird.

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