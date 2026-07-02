PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrerin erheblich alkoholisiert - Absolute Fahruntüchtigkeit erreicht

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Erfurter Straße eine 36-jährige fahrender weise mit einem Mountainbike fest. Den Polizisten ist dabei nicht entgangen, dass die Fahrradfahrerin eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Folgerichtig überprüften sie die Fahrtüchtigkeit der Frau. Ein Atemalkoholtest ermittelte einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass sie absolut fahruntüchtig war. Um dieses im Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt nachweisen zu können, wurde eine Blutprobenentnahmen in einem Klinikum durchgeführt. Es bleibt das Gutachten abzuwarten, welches den Blutalkoholwert gerichtsfest ausweisen wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 18:00

    LPI-NDH: Bänke mit Messern verunstaltet - Jugendliche Täter ermittelt

    Leinefelde (ots) - In der Birkunger Straße verunstalteten am Mittwochabend mehrere Jugendliche Sitzgelegenheiten mit Messern. Hierdurch entstanden Sachschäden an den Bänken. Mitarbeiter einer Gesellschaft des öffentlichen Nahverkehrs beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Diese kam zum Einsatz und konnte nach ersten Ermittlungen im Rahmen der ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 17:59

    LPI-NDH: Dieb erbeutet Kleidungsstücke - Festivalbesucher bestohlen

    Obermehler (ots) - In nördlichen Unstrut-Hainich-Kreis treffen sich am kommenden Wochenende Enthusiasten eines bayrischen Automobilherstellers. Bereits dieser Tage verweilen die ersten Gäste in Zelten auf dem Festgelände. Ihr Hab und Gut verstauen sie praktischerweise in den Behausungen, was scheinbar Begehrlichkeiten weckt. Vermutlich betrat eine derzeit unbekannte ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 17:55

    LPI-NDH: Verbotene Parolen in Kleingartenanlage - Täter ermittelt

    Sondershausen (ots) - In der Kleingartenanlage Zum Mäusetal meldeten Personen am Donnerstagnachmittag, dass ein Mann in der zurückliegenden Zeit wiederholt und lautstark Parolen aus der NS-Zeit skandieren, weshalb sie folgerichtig die Polizei über die Feststellungen informierten. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und stellten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren