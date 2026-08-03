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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte brechen Seecontainer auf (01.08.2026)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte auf einem Gelände in der Schwenninger Straße mehrere Seecontainer aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 01.40 Uhr knackten die Täter die Schlösser der Container. Ob sie anschließend etwas daraus entwendeten ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu den Container-Aufbrüchen nimmt das Polizeirevier VS-Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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