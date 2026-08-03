Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte brechen Seecontainer auf (01.08.2026)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte auf einem Gelände in der Schwenninger Straße mehrere Seecontainer aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 01.40 Uhr knackten die Täter die Schlösser der Container. Ob sie anschließend etwas daraus entwendeten ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu den Container-Aufbrüchen nimmt das Polizeirevier VS-Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell