Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Kontrolle entzogen und Widerstand geleistet (02.08.2026)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Am Sonntagabend hat sich ein 39-Jähriger einer Polizeikontrolle entzogen und anschließend Widerstand geleistet.

Gegen 21.45 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Oberndorf den Fahrer eines Audi TT kontrollieren, als dieser die Anhaltesignale ignorierte und sich einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet durch Weiterfahrt und Flucht entzog. Aufgrund eines technischen Defekts am Audi musste der 39-jährige Fahrer sein Auto schließlich gezwungenermaßen abstellen, woraufhin er, wie auch sein 37-jähriger Beifahrer, ihre Flucht zu Fuß fortsetzten.

Der 37-Jährige konnte von hinterhereilenden Polizeibeamten eingeholt werden. Die Fahndung nach dem Fahrer wurde durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers erweitert. Mit dessen Hilfe konnte der 39-Jährige am Flussbett der Glatt festgestellt werden. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er körperlichen Widerstand, wobei der Mann vier Beamtinnen und Beamte verletzte. Zudem äußerte er mehrfach wüste Beschimpfungen und Beleidigungen.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daraufhin ordneten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme an. Zudem beschlagnahmten sie den Audi TT zur Vorbereitung der Einziehung.

Im Nachgang konnte auf der K5512 eine durch den Audi verursachte Ölspur festgestellt werden. Diese wurde durch die Straßenmeisterei abgestreut.

Zu einer Gefährdung Dritter kam es zu keinem Zeitpunkt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß entlassen.

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