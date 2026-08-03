Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mit Quad verunfallt - zwei Personen verletzt (02.08.2026)

Singen (ots)

Zwei Personen sind am Sonntagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen dem Hohentwiel und dem Rennweg mit einem Quad verunfallt. Ein 26-Jähriger war in Begleitung einer 21-Jährigen mit einem Quad in Richtung Singen unterwegs. Dabei verlor der 26-Jährige die Kontrolle über das Gefährt, das daraufhin auf die linke Seite kippte. Beide Personen zogen sich durch den Sturz Verletzungen zu und kamen mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Quad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

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