Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen (01.08.2026)

Gaienhofen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Hauptstraße ereignet hat. Gegen 15.45 Uhr kam es auf Höhe der Ausfahrt eines Obst- und Gemüsestandes zum Zusammenstoß zwischen einem 45-jährigen auf dem Radweg fahrenden Radler und einem Audi eines 47-Jährigen, der vom Parkplatz des Verkaufsstands auf die Straße abbog. Infolge der Kollision stürzte der 45-Jährige, wobei er sich Verletzungen zuzog. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Audifahrer ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der 47-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

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