Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen Autoscheiben ein - Polizei bittet um Hinweise (01./02.08.2026)

Radolfzell (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag an zwei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen. Dabei beschädigten sie einen im Kapuzinerweg auf dem Parkplatz am Zollamt stehenden schwarzen Audi und einen in der Scheffelstraße abgestellten blauen VW T-Roc. Die Höhe des hinterlassenen Schadens ist noch nicht bekannt, ebenso nicht, ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

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