Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall - zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden (02.08.2026)

Allensbach, B33 (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 33 zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 10 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit einem VW Caddy in Richtung Allensbach. Auf Höhe der Waldsiedlung bremste er aufgrund der Rot zeigenden Ampel. Da die Bremswirkung jedoch vermutlich aufgrund technischen Defekts ausblieb, prallte der Caddy in einen bereits haltenden VW Crafter eines 32-Jährigen, der durch die Kollision wiederum auf einen davor an der Haltelinie stehenden Porsche Macan eines 60-Jährigen geschoben wurde. Sowohl der Caddy-Fahrer als auch der Fahrer des Porsche erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen. Der 60-Jährige kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden dürfte insgesamt im Bereich von etwa 35.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell