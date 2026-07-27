Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau

Lkr. Tuttlingen) 20-Jähriger schlägt 21-Jährigem nach Streit Bierkrug auf den Kopf (25.07.2026)

Mühlheim an der Donau (ots)

Im Bereich des Schützenhauses ist es am frühen Samstagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Ein 20-jähriger Mann geriet aus bislang unbekanntem Grund mit einem 21-Jährigen in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte und der Jüngere schlug dem Älteren einen Bierkrug auf den Kopf, wodurch dieser schwere Verletzungen erlitt. Im weiteren Verlauf schubste der 20-Jährige einen weiteren 21-jährigen Mann, der dadurch leicht verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein örtliches Krankenhaus. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

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