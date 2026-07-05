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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Alleinunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Heusweiler (ots)

Am 04.07.26, gegen 23:15 Uhr, ereignet sich in der Illinger Straße in 66262 Heusweiler, im Einmündungsbereich zur Berschweiler Straße ein Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrzeugführerin aus Heusweiler kommt mit ihrem Kleinkraftrad im Einmündungsbereich zu Fall und verletzt sich dabei schwer. Nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst kommt sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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