POL-VK: Alleinunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Riegelsberg (ots) - Am 04.07.26, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Saarbrücker Straße in 66292 Riegelsberg ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, der in Richtung Heusweiler unterwegs ist, kommt dabei mit seinem Pkw, Opel grau, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem geparkten Fahrzeug. Der Verursacher setzt seine Fahrt fort, ohne die entsprechenden Angaben vor Ort zu machen. Der Verkehrsunfall kann durch eine Dashcam eines unbeteiligten ...

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