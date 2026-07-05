POL-VK: Alleinunfall mit verletztem Fahrzeugführer
Heusweiler (ots)
Am 04.07.26, gegen 23:15 Uhr, ereignet sich in der Illinger Straße in 66262 Heusweiler, im Einmündungsbereich zur Berschweiler Straße ein Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrzeugführerin aus Heusweiler kommt mit ihrem Kleinkraftrad im Einmündungsbereich zu Fall und verletzt sich dabei schwer. Nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst kommt sie in ein umliegendes Krankenhaus.
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