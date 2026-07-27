Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, L 440

Lkr. Tuttlingen) Reifenplatzer führt zu Autoüberschlag: Eine Leichtverletzte (26.07.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf der Landesstraße 440 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet.

Eine 40-jährige Frau war gegen 18:30 Uhr mit ihrem VW vom sogenannten "Schuhfranz" kommend in Richtung Neuhausen ob Eck unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihre drei im Fahrzeug befindlichen Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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