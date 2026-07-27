Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) 32-Jähriger schlägt 42-Jährigem nach Streit Glasflasche über den Kopf (25.07.2026)

Villingendorf (ots)

Im Umfeld des Dorffestes ist es am Samstagabend im Bereich der Grund- und Werkrealschule zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Ein 42-jähriger Mann geriet mit einem 32-Jährigen in Streit, nachdem dieser mutmaßlich unerlaubt Handyaufnahmen eines Mädchens gefertigt haben soll. Im weiteren Verlauf schlug der Jüngere dem Älteren eine Glasflasche über den Kopf, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt.

Ein 44-jähriger Sicherheitsmitarbeiter wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und versuchte den Streit zu schlichten. Daraufhin griff der 32-Jährige den 42-Jährigen erneut an und warf eine Flasche in dessen Richtung. Dabei verletzte sich der Sicherheitsmitarbeiter an den entstandenen Glasscherben.

Beide Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Der 32-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell