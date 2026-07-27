Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) 75-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und verletzt sich schwer (26.07.2026)

Dornhan (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Gundelshausen und Fürnsal ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet.

Ein 75-jähriger Mann war gegen 18:15 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der abschüssigen Straße unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet mit den rechten Rädern in einen Straßengraben und fuhr in der Folge in einer Linkskurve die Böschung hinauf. Das Auto überschlug sich und kam schließlich auf einem Feldweg auf den Rädern zum Stehen.

Der 75-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizei sperrte den Gemeindeverbindungsweg für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung vor Ort.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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