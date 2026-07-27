Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) 53-jähriger Pedelec-Fahrer schneidet Kurve, kollidiert mit Linienbus und verletzt sich leicht (24.07.2026)

Spaichingen (ots)

Am Freitagmittag hat sich an der Kreuzung Lachstraße und Aldinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt worden ist.

Der 53-jährige Mann war gegen 12:45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Lachstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Aldinger Straße bog der Mann mit seinem Pedelec vermutlich in einem zu engen Bogen nach links ab und geriet infolgedessen auf die Gegenfahrbahn. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein verkehrsbedingt wartender Linienbus. Der Pedelec-Fahrer kollidierte frontal mit dem Bus und verletzte sich dabei leicht.

Der Pedelec-Fahrer wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Am Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Linienbus.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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