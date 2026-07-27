Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg am Neckar, A 81

Lkr. Tübingen) Auffahrunfall mit drei Autos und drei leicht verletzten Personen (24.07.2026)

Rottenburg am Neckar (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Rottenburg am Neckar ein Auffahrunfall mit drei Autos sowie drei leicht verletzten Personen ereignet.

Ein 79-jähriger Mann war gegen 18:45 Uhr mit seinem Audi in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, wechselte der Fahrer auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er vermutlich einen von hinten herannahenden Mercedes einer 26-Jährigen. Trotz einer Vollbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß mit dem Audi nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision drehte sich der Audi des 79-Jährigen und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Ford eines 45-Jährigen.

Sowohl der 79-Jährige als auch seine 68-jährige Beifahrerin und die 26-jährige Mercedes-Fahrerin erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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