Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Sattelkammer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagmorgen (09.07.) wurde die Polizei über einen versuchten Einbruch in eine Sattelkammer auf einem Hof am Pavenstädter Weg informiert. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend (08.07., 18.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (09.07., 06.30 Uhr).

Die Täter versuchten mehrfach Türen und Fenster aufzuhebeln. Gestohlen wurde ersten Angaben nach nichts.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Tatzusammenhänge zu vergleichbaren Taten werden geprüft. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6311515

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