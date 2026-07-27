Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos: Drei Leichtverletzte und etwa 12.000 Euro Schaden (25.07.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich in der Stuttgarter Straße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ereignet.

Eine 25-jährige Ford-Fahrerin wollte gegen 17:15 Uhr auf einen Parkplatz abbiegen und musste hierzu verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 31-jähriger Audi-Fahrer hielt daraufhin ebenfalls hinter dem Ford an. Eine 31-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Ford geschoben.

Durch den Verkehrsunfall erlitten alle drei Beteiligten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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