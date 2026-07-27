Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer prallt gegen Verkehrsschild - 57-Jähriger mit knapp zwei Promille unterwegs (26.07.2026)

Öhningen (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Sonntagabend auf der Hauptstraße einen Unfall gebaut und sich dabei verletzt. Kurz vor 23 Uhr fuhr der 57-Jährige mit einem Mountainbike auf dem Radweg von Wangen in Richtung Öhningen. Am Ortsausgang übersah er ein Verkehrsschild, prallte dagegen, stürzte und verletzte sich. Neben einer ärztlichen Versorgung musste der Mann im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben, da ein Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille ergab.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Radfahrerinnen oder Radfahrer, die mit 1,6 Promille und mehr (sog. absolute Fahruntüchtigkeit) auf dem Fahrrad unterwegs sind, ebenfalls eine Trunkenheitsfahrt begehen. Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen.

Gleiches gilt für Radfahrende die 0,3 Promille-Grenze (sog. relative Fahruntüchtigkeit), wenn ab diesem Wert alkoholbedingte Ausfallserscheinungen vorhanden sind und/oder ein Verkehrsunfall verursacht wurde.

Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte die Radfahrerin oder der Radfahrer bei der MPU durchfallen, droht der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

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