Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 29.06.2026 zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr befand sich eine Geschädigte fußläufig in der Wittlicher Innenstadt.

Hier wurde ihr in einem unbeobachteten Moment durch einen bisher unbekannten Täter die Geldbörse aus der Tasche entwendet.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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