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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am 14.06.2026, gegen 17 Uhr geriet eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus ungeklärter Ursache an der Einmündung der L532 zur K14 (Rehhütte) aus Fahrtrichtung Schifferstadt kommend von ihrer Fahrspur ab. Sie fuhr über die Gegenfahrbahn, über zwei dort befindliche Verkehrsinseln und kam schließlich in der Schutzplanke der Gegenrichtung zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin wurde augenscheinlich nicht verletzt, zur vorsorglichen Untersuchung jedoch in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurden mehrere verkehrstechnische Einrichtungen sowie der Opel der Fahrerin beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L532 wurde aus Fahrtrichtung Waldsee in Fahrtrichtung Schifferstadt kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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