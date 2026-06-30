Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Sehlem (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun erst bekannt wurde, ereignete sich bereits im Zeitraum 08.06.2026 bis 09.06.2026 der Diebstahl des hinteren Kennzeichens eines im Bereich der Bahnhofstraße in Sehlem abgestellten Lastkraftwagens.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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