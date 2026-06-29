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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen im Zusammenhang mit der Verkehrstüchtigkeit, mehrere verhinderte Trunkenheitsfahrten und ein Strafverfahren

Wittlich / Meerfeld (ots)

Am 29.06.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Dienstgebiet durch.

Es wurde eine Vielzahl von Personen kontrolliert, mehrere Trunkenheitsfahrten verhindert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 18:28 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten, nach Zeugenhinweis auf eine möglicherweise vorliegende Alkoholisierung, einen 29-jährigen jungen Mann aus der VG Bitburger Land, als dieser sich bei seinem Fahrzeug im Bereich des Meerfelder Maars befand. Die Überprüfung ergab, dass er augenscheinlich nicht verkehrstüchtig war, so dass ihm der Fahrtantritt bis zur Ausnüchterung untersagt wurde.

Gegen 23:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann insgesamt vier Fahrzeugführer, welche sich mit ihren Fahrzeugen im Bereich einer Tankstelle in der Friedrichstraße in Wittlich aufhielten. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass drei der Fahrzeugführer augenscheinlich nicht verkehrstüchtig waren, so dass ihnen der Fahrtantritt bis zur Ausnüchterung untersagt werden musste. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein weiterer Fahrzeugführer, ein 49-jähriger Mann aus der VG Wittlich-Land mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand und sein Fahrzeug bereits geführt hatte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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