Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl in Solarpark

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 25.06.2026, 20:00 Uhr bis 26.06.2026, 09:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Solarpark in Salmtal, wo sie mehrere Kabel demontierten und entwendeten.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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