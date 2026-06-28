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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsatzgeschehen vom Wochenende der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstag, den 27.06.2026, teilte ein Urlauber der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mit, dass ihm sein Hund bereits tags zuvor bei Minheim davon gelaufen sei. Er sei verzweifelt auf der Suche, könne ihn aber nicht finden. Im Laufe des Vormittags konnte ein aufmerksamer Anwohner einen Hund sichten, der sich auf einer kleineren Insel nahe des Moselufers befand. Offensichtlich verschaffte dieser sich bei den sommerlichen Temperaturen eine Abkühlung, vergaß jedoch daraufhin, wie er zu seinem Herrchen zurückkommt. Letztendlich konnte der Halter seinen Hund wieder aufnehmen.

Mehrere Zeugen meldeten am Abend des 28.06.2026 der Polizei Bernkastel-Kues ein unsicher geführtes Fahrzeug in Bernkastel-Kues. Der Fahrer konnte daraufhin von den eingesetzten Beamten kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Morgen des 28.06.2026 erschien eine Anwohnerin der Brüningstraße in Bernkastel-Kues auf der Dienststelle. Sie gab an, dass ihr Fahrzeug zwischen dem 27.06.2026, 19:00 Uhr, und dem 28.06.2026, 09:00 Uhr, an der Front beschädigt wurde. Da es längs zur Fahrbahn parkte, dürfte ein vorbeifahrendes Fahrzeug dieses beschädigt haben, ohne den Unfall im Anschluss der Polizei zu melden. Es wird wegen einer Verkehrsunfallfucht ermittelt.

Zu einem gestürzten Fahrradfahrer im Bergweg in Bernkastel-Kues wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues sowie ein Notarzt samt Rettungswagen am Sonntag, gegen 12:45 Uhr, gerufen. Hier stürzte ein E-Bike-Fahrer auf der abschüssigen Strecke ohne erkennbare Fremdeinwirkung. Dieser verletzte sich augenscheinlich nur leicht, wurde aber zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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