PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann randaliert in Wohnung und verletzt Bewohner

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße kam es am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Ein 32-jähriger Mann soll sich geweigert haben, eine Wohnung zu verlassen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei randalierte er und richtete Sachschaden an. Nach Angaben der Beteiligten trat der Mann die Wohnungstür ein und ging einen 39-jährigen Bewohner körperlich an. Dieser erlitt dabei Schürfwunden und Schmerzen. Der mutmaßliche Täter hatte die Örtlichkeit bereits verlassen, als die Polizei eintraf. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 11:49

    POL-PDKL: Personenkontrollen in der Innenstadt

    Kaiserslautern (ots) - Mitarbeiter aus dem "Haus des Jugendrechts" haben am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt bei Fußstreifen mehrere Jugendliche kontrolliert. Dabei konnten sie insgesamt sechs elektronische Einwegzigaretten feststellen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Diese wurden sichergestellt. Außerdem wurde bei einem Jugendlichen Haschisch gefunden und ebenfalls sichergestellt. Darüber hinaus ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:28

    POL-PDKL: "Gras" und Kokain: E-Scooter-Fahrer gestoppt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei in der Lutrinastraße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Kokain. Der E-Scooter wurde vor Ort abgestellt und gesichert. Auf der Polizeidienststelle wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er seinen ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:17

    POL-PDKL: Streit an Kasse beschäftigt Polizei

    Kaiserslautern (ots) - In einem Geschäft in der Merkurstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einer Familie und einer Kassiererin. Anlass war ein Bezahlvorgang, bei dem es offenbar zu Unstimmigkeiten kam. Der Einkauf wurde schließlich abgebrochen, die Familie verständigte die Polizei. Ein später durchgeführter Kassensturz ergab einen Fehlbetrag, der nach Angaben des Geschäfts jedoch nicht mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren