Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann randaliert in Wohnung und verletzt Bewohner

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße kam es am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Ein 32-jähriger Mann soll sich geweigert haben, eine Wohnung zu verlassen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei randalierte er und richtete Sachschaden an. Nach Angaben der Beteiligten trat der Mann die Wohnungstür ein und ging einen 39-jährigen Bewohner körperlich an. Dieser erlitt dabei Schürfwunden und Schmerzen. Der mutmaßliche Täter hatte die Örtlichkeit bereits verlassen, als die Polizei eintraf. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen dauern an. |kle

