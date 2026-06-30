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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Manderscheid (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun erst bekannt wurde, ereignete sich bereits im Zeitraum 15.03.2026 bis 14.04.2026 ein Verkehrsunfall im Bereich der Landstraße 16 bei Manderscheid, wo ein bisher unbekannter Fahrzeugführer von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert sein dürfte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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