Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Fahrradkontrollen des Polizeireviers Oberndorf: 10 Verstöße bei 15 kontrollierten Fahrrädern (25.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat am Samstagvormittag bei Fahrradkontrollen auf dem Neckartalradweg mehrere Verkehrsverstöße registriert.

Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr stellten Polizeibeamte bei insgesamt 15 kontrollierten Fahrradfahrern zehn Verstöße fest. Dabei waren die Fahrräder teilweise nicht ordnungsgemäß ausgerüstet. Die Polizisten sprachen mündliche Verwarnungen aus und führten entsprechende Präventionsgespräche.

Um die Sicherheit gerade im Bereich der besonders gefährdeten Zweiradfahrer weiter zu erhöhen, wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

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